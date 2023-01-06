'Ми записуємо в історію України наш внесок у перемогу': командир 'Волата' записав звернення з Бахмута (відео)

Командир батальйону "Волат", що входить у склад білоруських добровольців полку імені Кастуся Калиновського, Ян Мельников записав звернення з Бахмута на Донеччині. За його словами, наявність білорусів на фронті на стороні України показує, що не всі підтримують владу де-факто президента Олександра Лукашенка.

Мельников розповів, що білоруські добровольці відпрацьовують на передових позиціях та мають гарні відносини з українськими військовими. Відео опублікували на Telegram-каналі полку Калиновського.

"Зараз. Тут. Своїми жертвами та пролитою кров'ю ми записуємо в історію України наш внесок у перемогу добра над цим злом Мордора", – заявив він.

На відео також можна побачити зруйновані будинки в Бахмуті та почути вибухи.

Відео дня

Відомо, що Ян Мельников з кінця січня 2014-го року спочатку брав участь у Майдані в Києві, а потім – в антитерористичній операції на Сході України. Зараз він командує батальйоном "Волат".

Нагадаємо, раніше українські військові показали кадри боїв з окупантами на одному з найнапруженіших напрямків – Бахмутському. Зокрема переміщення між вогневими точками та безпосередній контакт із противником.

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