Бійці ССО показали кадри боїв за Бахмут та безпосередній контакт з окупантами (відео)

Українські військові показали кадри боїв з окупантами на одному з найнапруженіших напрямків – Бахмутському. Зокрема переміщення між вогневими точками та безпосередній контакт із противником.

Відео опублікували на офіційному каналі ССО "АЗОВ". Це окремий підрозділ, який сформовано 24 лютого 2022 року з ветеранів АЗОВу. Він виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.

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Також Сили спеціальних операцій показали, який вигляд має розвідувальна група росіян після зустрічі з ССО України.

"Правильна відповідь – ніякий. На відео результат знищення ворожих розвідників під Бахмутом однією з бойових груп Сил спеціальних операцій", – йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Бахмуті Донецької області

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в етері телемарафону повідомив, що Сили оборони України мужньо боронять Бахмут. Проте місто зруйновано на більш як 60% внаслідок бойових дій.

"Наші захисники мужньо захищають Бахмут і не дають ворогові просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків зруйноване", – сказав Кириленко.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в етері "Сніданку 1+1" заявив, що росіянам не вдасться взяти Бахмут.

Нещодавно розвідки відвідав прифронтове місто та зауважив, що воно перестало існувати.

"Я багато разів бував у Бахмуті раніше. Те, що мене насправді вразило, це те, що місто перестало існувати. Я слабо вірю, що воно підлягає відновленню як місто. Що з ним робити далі?.. Це тотальна перебудова буде", – зауважив Буданов.

Нагадаємо, що Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні 2023 року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, найскладніша ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там окупанти проявляють найбільшу активність.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

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