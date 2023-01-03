'Ворог по трупах своїх намагається просуватися вперед': Залужний назвав найважчу ділянку фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, найскладніша ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ.

Водночас він назвав напрямок, на якому ЗСУ вдається наступати. Про це Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.

"Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед", – йдеться у повідомленні.

Попри складу ситуацію, українські військові стримують ворожий наступ. Також на Донецькому напрямі ЗСУ вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії.

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"Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з республікою Білорусь повністю контрольована", – додав він.

Нагадаємо, раніше тактична група "Адам" показала, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Заховатися не вдалося жодному ворогу.

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