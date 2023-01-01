"Не заховався жоден окупант": в мережі показали вражаючі результати роботи ЗСУ на Бахмутському напрямку (відео)

Тактична група "Адам" показала, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Заховатися не вдалося жодному ворогу.

Вражаюче відео опублікували на Facebook-сторінці зведеної тактичної групи "Адам". Українські захисники розповіли, що новорічні подарунки для бувають різні:

до ворога, щось вибухове;

до волонтерів – слова величезної вдячності;

до всіх українців – відеорезультати по знищенню окупантів.

У групі "Адам" зауважили, що на відео майже підсумок їхньої роботи, яку важко назвати улюбленою.

"Але ми продовжуємо робити це і, судячи з великої кількості окупантів-відмовників на нашому напрямку (з перехватів), робимо це ефективно", – заявили вони.

Відео дня

Величезних втрат ворогу завдає артилерія та пілоти БПЛА. Оскільки противник постійно та стабільно наступає, але залишається на нашій землі назавжди. Проте всі ці колосальні ворожі втрати були неможливі без волонтерської допомоги, особливо із дронами, адже 80% успіху – це очі в небі!

Наступаюча армія має три фактори для успіху:

якісне бойове забезпечення,

тилове забезпечення,

бойовий дух.

У тактичній групі зауважили, що українські волонтери зараз закривають майже усі ці три фактори, за що їм величезна вдячність.

"Це відео – робота нашого найкрутішого пілота Джексона і його команди", – зауважили військові.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий прокоментував події на фронті у районі Бахмуту на Донеччині. За його словами, росіяни намагаються змінити тактику, але це не допоможе прорвати українську оборону та захопити прифронтове місто.

На 300-й день повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський відвідав одну з найгарячіших точок – Бахмут Донецької області. Він нагородив українських захисників відзнаками та цінними подарунками.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росія всі сили кидає на захоплення Бахмута. Проте ворог не може оточити місто, а всі спроби просто марні.

Крім цього, українські захисники продовжують героїчно боронити незламний Бахмут Донецької області. Це місто російські окупанти вже штурмують кілька місяців. У мережі показали вражаюче відео, як тримається Бахмут. На ролику видно роботу українських військових та роботу нашої авіації.

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