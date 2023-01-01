"Не спрятался ни один оккупант": в сети показали впечатляющие результаты работы ВСУ на Бахмутском направлении (видео)
Тактическая группа "Адам" показала, как уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении. Спрятаться не удалось ни одному врагу.
Впечатляющее видео опубликовали на Facebook-странице сводной тактической группы "Адам". Украинские защитники рассказали, что новогодние подарки для бывают разные:
- к врагу, что-то взрывное;
- к волонтерам – слова огромной благодарности;
- ко всем украинцам – видеорезультаты по уничтожению кафиров.
В группе "Адам" отметили, что на видео почти результат их работы, которую трудно назвать любимой.
"Но мы продолжаем делать это и, судя по большому количеству оккупантов-отказников на нашем направлении (по перехватам), делаем это эффективно", – заявили они.
Огромные потери врагу наносит артиллерия и пилоты БПЛА. Так как противник постоянно и стабильно наступает, но остается на нашей земле навсегда. Однако все эти колоссальные вражеские потери были невозможны без волонтерской помощи, особенно с дронами, ведь 80% успеха – глаза в небе!
Наступающая армия имеет три фактора для успеха:
- качественное боевое обеспечение,
- тыловое обеспечение,
- боевой дух.
В тактической группе отметили, что украинские волонтеры сейчас закрывают почти все три фактора, за что им огромная благодарность.
"Это видео - работа нашего крутого пилота Джексона и его команды", – отметили военные.
Напомним, что спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый прокомментировал события на фронте в районе Бахмута Донецкой области. По его словам, россияне пытаются изменить тактику, но это не поможет прорвать украинскую оборону и захватить прифронтовый город.
На 300-й день полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из самых горячих точек – Бахмут Донецкой области. Он наградил украинских защитников наградами и ценными подарками.
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россия все силы бросает на захват Бахмута. Однако враг не может окружить город, а все попытки просто бесполезны.
Кроме того, украинские защитники продолжают героически защищать несокрушимый Бахмут Донецкой области. Этот город российские оккупанты уже штурмуют несколько месяцев. В сети показали поразительное видео, как держится Бахмут. На ролике видна работа украинских военных и работа нашей авиации.
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