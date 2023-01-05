Бойцы ССО показали кадры боев за Бахмут и непосредственный контакт с оккупантами (видео)

Украинские военные показали кадры боев с оккупантами на одном из самых напряженных направлений – Бахмутском. В частности, перемещение между огневыми точками и непосредственный контакт с противником.

Видео опубликовали на официальном канале ССО "АЗОВ". Это отдельное подразделение, которое сформировано 24 февраля 2022 из ветеранов АЗОВА. Он выполняет задачи по защите территориальной целостности страны от российского агрессора.

Видео дня

Также Силы специальных операций показали, как выглядит разведывательная группа россиян после встречи с ССО Украины.

"Правильный ответ – никакой. На видео результат уничтожения вражеских разведчиков под Бахмутом одной из боевых групп Сил специальных операций", – говорится в сообщении.

Какая ситуация в Бахмуте Донецкой области

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что Силы обороны Украины мужественно защищают Бахмут. Однако город разрушен на более чем 60% в результате боевых действий.

"Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, более чем на 60 процентов разрушенный", - сказал Кириленко.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире "Завтрака 1+1" заявил, что россиянам не удастся взять Бахмут.

Недавно разведки посетил прифронтовый город и заметил, что он перестал существовать.

"Я много раз бывал в Бахмуте раньше. То, что меня действительно поразило, это то, что город перестал существовать. Я слабо верю, что он подлежит восстановлению как город. Что с ним делать дальше?.. Это тотальная перестройка будет", – заметил Буданов.

Напомним, что Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте 2023 года.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, самая сложная ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там оккупанты проявляют наибольшую активность.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

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