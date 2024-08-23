На які пільги мають право батьки учасника бойових дій

Законодавство передбачає надання пільг для сімей учасників бойових дій в Україні. Зокрема, батьки осіб зі статусом УБД мають право на пільги щодо оплати комунальних послуг.

Щоб скористатися цими пільгами, учаснику бойових дій необхідно подати довідку про склад сім'ї. У цій довідці можуть бути зазначені непрацездатні батьки, які не працюють та проживають із ним. Про це пише 24 канали.

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На основі цієї довідки буде нараховано такі пільги:

Знижка на комунальні послуги для учасників бойових дій становить 75%.

Знижка на комунальні послуги для осіб з інвалідністю – 100%.

Ці знижки застосовуються не до всього житла, а лише на певну кількість квадратних метрів.

Також для сімей, які складаються виключно з непрацездатних осіб, надається 75-відсоткова знижка на оплату газу для опалення житла. Ця знижка розраховується на подвійну нормативну опалювальну площу: 42 квадратні метри на кожного, хто має право на знижку, та 21 квадратний метр на сім'ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги, передбачені для дітей УБД та учасників АТО.

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