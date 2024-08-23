На какие льготы имеют право родители участника боевых действий

Законодательство предусматривает предоставление определенных льгот для семей участников боевых действий в Украине. В частности, родители лиц со статусом УБД имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг.

Чтобы воспользоваться этими льготами, участнику боевых действий необходимо подать справку о составе семьи. В этой справке могут быть указаны нетрудоспособные родители, которые не работают и проживают с ним. Об этом пишет 24 канал.

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На основе этой справки будут начислены следующие льготы:

Скидка на коммунальные услуги для участников боевых действий, которая составляет 75%.

Скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью – 100%.

Стоит отметить, что эти скидки применяются не ко всему жилью, а лишь на определенное количество квадратных метров.

Также для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка на оплату газа для отопления жилья. Эта скидка рассчитывается на двойную нормативную отапливаемую площадь: 42 квадратных метра на каждого, кто имеет право на скидку, и 21 квадратный метр на семью.

Напомним, ранее мы рассказывали о льготах, предусмотренных для детей УБД и участников АТО.

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