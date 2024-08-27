На які пільги мають право дружини військових

Життя дружин учасників бойових дій супроводжується не тільки гордістю за своїх чоловіків, але й додатковими викликами. Держава, усвідомлюючи важливість підтримки таких сімей, передбачила низку пільг та гарантій, які покликані полегшити їхнє життя. Давайте детальніше розглянемо, на які пільги можуть розраховувати дружини УБД. Про це пише 24 tv.ua.

Комунальні послуги: суттєва економія

Одним з найважливіших аспектів підтримки є оплата комунальних послуг. Дружини учасників бойових дій мають право на значні знижки:

75% знижки на оплату житла: Це стосується як квартирної плати, так і плати за гуртожиток.

Це стосується як квартирної плати, так і плати за гуртожиток. 75% знижки на комунальні послуги: До цієї категорії належать оплата за газ, електроенергію, водопостачання та інші комунальні послуги.

До цієї категорії належать оплата за газ, електроенергію, водопостачання та інші комунальні послуги. 75% знижки на паливо: Для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення, передбачена знижка на придбання палива для обігріву.

Важливо знати: Розмір знижки розраховується індивідуально для кожної сім’ї і залежить від кількості зареєстрованих осіб та площі житла.

Пільги для дітей:

Діти учасників бойових дій також мають право на додаткову підтримку:

Пріоритетне зарахування до дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих оздоровчих таборів.

Можливість переведення на бюджетну форму навчання у вищих навчальних закладах.

Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для студентів денної форми навчання.

Соціальна стипендія за умови відсутності заборгованості за навчання.

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Як оформити пільги?

Для оформлення пільг необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують статус учасника бойових дій. Також можна скористатися електронними сервісами Пенсійного фонду або додатком Дія.

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