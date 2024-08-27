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Война в Украине

На какие льготы имеют право жены военных

Цихоцкая Мария

На какие льготы имеют право жены военных
Женщины военных имеют право на определенные льготы

Жизнь дружин участников боевых действий сопровождается не только гордостью за своих мужчин, но и дополнительными вызовами. Государство, осознавая важность поддержки таких семей, предусмотрело ряд льгот и гарантий, призванных облегчить их жизнь. Давайте подробнее рассмотрим, на какие льготы могут рассчитывать супруги УБД. Об этом пишет 24 tv.ua.

Коммунальные услуги: существенная экономия

Одним из важнейших аспектов поддержки является оплата коммунальных услуг. Жены участников боевых действий имеют право на значительные скидки:

  • 75% скидки на оплату жилья Это касается как квартирной платы, так и платы за общежитие.
  • 75% скидки на коммунальные услуги К этой категории относятся оплата за газ, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги.
  • 75% скидки на топливо: Для проживающих в домах без центрального отопления предусмотрена скидка на приобретение топлива для обогрева.

Важно знать: размер скидки рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от количества зарегистрированных лиц и площади жилья.

Льготы для детей:

Дети участников боевых действий также имеют право на дополнительную поддержку:

  • Приоритетное зачисление в дошкольные, общеобразовательные учебные заведения и детские оздоровительные лагеря.
  • Возможность перевода на бюджетную форму обучения в вузах.
  • Бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов дневной формы обучения.
  • Социальная стипендия при отсутствии задолженности за обучение.

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Как оформить льготы?

Для оформления льгот необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие статус участника боевых действий. Также можно воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда или приложением Действие.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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Война в Украине