На какие льготы имеют право жены военных

Жизнь дружин участников боевых действий сопровождается не только гордостью за своих мужчин, но и дополнительными вызовами. Государство, осознавая важность поддержки таких семей, предусмотрело ряд льгот и гарантий, призванных облегчить их жизнь. Давайте подробнее рассмотрим, на какие льготы могут рассчитывать супруги УБД. Об этом пишет 24 tv.ua.

Коммунальные услуги: существенная экономия

Одним из важнейших аспектов поддержки является оплата коммунальных услуг. Жены участников боевых действий имеют право на значительные скидки:

75% скидки на оплату жилья Это касается как квартирной платы, так и платы за общежитие.

Это касается как квартирной платы, так и платы за общежитие. 75% скидки на коммунальные услуги К этой категории относятся оплата за газ, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги.

К этой категории относятся оплата за газ, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги. 75% скидки на топливо: Для проживающих в домах без центрального отопления предусмотрена скидка на приобретение топлива для обогрева.

Важно знать: размер скидки рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от количества зарегистрированных лиц и площади жилья.

Льготы для детей:

Дети участников боевых действий также имеют право на дополнительную поддержку:

Приоритетное зачисление в дошкольные, общеобразовательные учебные заведения и детские оздоровительные лагеря.

Возможность перевода на бюджетную форму обучения в вузах.

Бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов дневной формы обучения.

Социальная стипендия при отсутствии задолженности за обучение.

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Как оформить льготы?

Для оформления льгот необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие статус участника боевых действий. Также можно воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда или приложением Действие.

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