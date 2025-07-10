На яку пенсію мають право діти загиблих військових

Пенсійний фонд України визначив гарантований мінімальний розмір виплат для дітей загиблих військовослужбовців у разі оформлення пенсії через втрату годувальника. Таке пенсійне забезпечення має свої особливості й розраховується як частка від грошового забезпечення загиблого.

Право на такі виплати мають діти, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця. Якщо вони навчаються за денною формою в школах, училищах або вишах, пенсія виплачується до досягнення 23 років. Сума залежить від кількості дітей у родині — вона розподіляється між ними порівну. Про це повідомляє ПФУ.

Відповідно до чинного законодавства, а саме закону №2262, розмір пенсії може коливатися від 30% до 70% від грошового забезпечення військового. Якщо смерть настала під час виконання службових обов’язків, розмір виплати збільшується. Для однієї дитини передбачено 70% забезпечення, якщо дітей двоє або більше — кожна отримує по 50%. У будь-якому випадку сума не повинна бути меншою за 6100 гривень на кожну дитину.

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Також 70% грошового забезпечення можуть отримувати й інші члени родини — наприклад, батьки або дружина загиблого, незалежно від наявності інших утриманців. У такому разі гарантований мінімум становить 7800 гривень.

Якщо ж у загиблого військовослужбовця не було необхідного страхового стажу, родина не зможе оформити пенсію. Натомість дітям призначається державна соціальна допомога. Вона виплачується одному з батьків або законному представнику до досягнення дитиною повноліття. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: 2361 гривня для однієї дитини, 2833 гривні — для двох, і 3541 гривня — для трьох і більше.

Для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву. Разом із нею потрібно надати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть військовослужбовця, документи, що підтверджують родинні зв’язки, та інші довідки згідно з вимогами чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що держава запровадила нову базову соціальну допомогу.

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