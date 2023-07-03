На Марсі помітили камінь у формі пончика (фото)

NASA Perseverance, марсохід-розпізнавач, виявився у центрі уваги після зіткнення з дивним каменем-пончиком на поверхні Марса. Представники Інституту SETI в Маунтін-В'ю (Каліфорнія) висунули теорію, що цей камінь може бути великим метеоритом, що розколовся під час падіння на Червону планету.

Знахідка стала приводом для захоплення серед наукової спільноти, астрономів та аматорів-астрономів, повідомляє ScienceAlert.

Зазначається, що 23 червня Perseverance помітив цей загадковий камінь темного кольору з характерним отвором у центрі, який потрапив до об'єктива марсохода. Фотографію каменю-пончика, який опрацював астроном-аматор Стюарт Аткінсон, було опубліковано 24 червня.

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За словами представників Інституту SETI, його колір і походження вказують на ймовірне космічне походження.

Варто зазначити, що знахідка метеорита на Марсі не є надзвичайною. Інші марсоходи, такі як Curiosity та Opportunity, також знаходили космічні камені на Червоній планеті. Perseverance сам виявив потенційний метеорит всього кілька тижнів після своєї посадки в лютому 2021 року. Знахідка каменю-пончика є ще одним цікавим відкриттям в ході місії марсохода.

Perseverance зараз досліджує кратер Єзеро на Марсі, де колись існувало велике озеро та річкова дельта. Мета місії полягає в пошуку слідів минулого життя та зборі проб для подальшого повернення на Землю. Розміром з автомобіль Perseverance знаходиться у постійному контакті з командою на Землі, яка керує його діями та аналізує отримані дані.

Марсоходу під час його місії значну підтримку надає також маленький вертоліт Ingenuity. Вагою всього 1,8 кг, Ingenuity вже успішно виконав п'ять демонстраційних польотів на Марсі, що підтвердило можливість повітряних досліджень на планеті. Зараз Ingenuity знаходиться у розширеній місії, вивчаючи маршрути та наукові цілі для Perseverance.

Раніше марсохід NASA Curiosity нещодавно знайшов цікаву знахідку на Червоній планеті – камінь, який здивував вчених. Дослідники збираються вивчити його хімічний склад та з'ясувати походження.

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