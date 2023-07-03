На Марсе заметили камень в форме пончика (фото)

NASA Perseverance, марсоход-распознаватель, оказался в центре внимания после столкновения со странным камнем-пончиком на поверхности Марса. Представители Института SETI в Маунтин-Вью (Калифорния) выдвинули теорию, что этот камень может быть большим метеоритом, расколовшимся при падении на Красную планету.

Находка стала поводом к захвату среди научного сообщества, астрономов и любителей-астрономов, сообщает ScienceAlert.

Отмечается, что 23 июня Perseverance заметил этот загадочный камень темного цвета с характерным отверстием в центре, попавшем в объектив марсохода. Фотография камня-пончика, который обработал астроном-любитель Стюарт Аткинсон, была опубликована 24 июня.

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По словам представителей Института SETI, его цвет и происхождение указывают на вероятное космическое происхождение.

Стоит отметить, что находка метеорита на Марсе не чрезвычайна. Другие марсоходы, такие как Curiosity и Opportunity, находили также космические камни на Красной планете. Perseverance сам нашел потенциальный метеорит всего несколько недель после своей посадки в феврале 2021 года. Находка камня-пончика является еще одним увлекательным открытием в ходе миссии марсохода.

Perseverance сейчас исследует кратер Езеро на Марсе, где когда-то существовало большое озеро и речная дельта. Цель миссии состоит в поиске следов прошлой жизни и сборе проб для дальнейшего возвращения на Землю. Размером автомобиль Perseverance находится в постоянном контакте с командой на Земле, которая управляет его действиями и анализирует полученные данные.

Марсоходу во время его миссии значительную поддержку оказывает маленький вертолет Ingenuity. Весом всего 1,8 кг Ingenuity уже успешно выполнил пять демонстрационных полетов на Марсе, что подтвердило возможность воздушных исследований на планете. Сейчас Ingenuity находится в расширенной миссии, изучая маршруты и цели для Perseverance.

Ранее марсоход NASA Curiosity недавно нашел интересную находку на Красной планете – удививший ученый камень. Исследователи собираются изучить его химический состав и узнать происхождение.

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