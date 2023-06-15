Марсоход Curiosity показал, как выглядят утро и день на Марсе на одном фото

Марсоход NASA Curiosity запечатлел необычный момент утра и дня на Марсе, а его фотографии были опубликованы на официальном сайте NASA.

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Эти снимки, снятые навигационными камерами Curiosity 8 апреля 2023 г., в 9:20 и 15:40 по местному марсианскому времени, стали сочетанием художественной интерпретации пейзажа и добавлением цвета к двум оригинальным черно-белым панорам.

Снимки сделаны неподалеку от горы Эолида, возвышающейся на высоту 5 километров в кратере Гейла на Марсе. В течение почти 11 лет марсоход изучает этот кратер. На фотографии виден передний план, на котором можно разглядеть часть самого марсохода с антеннами и ядерным источником энергии. Также в кадр попало устройство для изучения радиации на Марсе, данные из которого учёные используют для понимания того, как оградить будущих астронавтов от вредного излучения на Красной планете.

Видео дня

"Каждый, кто был в национальном парке, знает, что эта сцена выглядит иначе утром, чем днем. Съемка двух времен дня обеспечивает темные тени, потому что освещение поступает слева и справа, как на сцене, но вместо освещения сцены мы полагаемся на Солнце", – сказал инженер Curiosity Даг Эллисон из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, которое спланировало и обработало изображение.

Напомним, ранее ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить нашу планету и когда это может произойти.

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