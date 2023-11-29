На смітнику в Польщі знайшли цінну стару валізу з несподіваним вмістом (фото)

У Варшаві серед сміття знайшли валізу, яка виявилася справжнім скарбом історії. Ця несподівана знахідка містить листи 1940-х років, що стали цінним свідченням минулого.

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Як повідомив Музей Варшавського повстання на своїй сторінці у Facebook, валіза, яку випадково виявили серед сміття, містила важливі історичні документи. Музей визначив валізу як частину їхньої експозиції, яка розповідає про події Варшавського повстання 1944 року.

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Попередньо відомо, що валіза належала мешканці окупованої Варшави, яку звали Катажина Боярська. Під час повстання в серпні 1944 року вона використовувала цей багаж для зберігання своїх особистих речей, включаючи цінні листи, датовані 1943 та 1944 роками.

Музей закликав громадян уважніше ставитися до старих речей перед тим, як позбавлятися їх. Відзначено, що деякі предмети, які здаються неважливими, можуть мати велику цінність для музейних колекцій.

Нагадаємо, поблизу Сіракуз виявили два кам'яних якорі грецького архаїчного періоду.

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