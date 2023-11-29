На мусорнике в Польше нашли ценный старый чемодан с неожиданным содержимым (фото)

В Варшаве среди мусора нашли чемодан, который оказался настоящим сокровищем истории. Эта неожиданная находка содержит письма 1940-х годов, ставшие ценным свидетельством прошлого.

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Как сообщил Музей Варшавского восстания на своей странице в Facebook, чемодан, который случайно обнаружили среди мусора, содержал важные исторические документы. Музей определил чемодан как часть их экспозиции, рассказывающей о событиях Варшавского восстания 1944 года.

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Предварительно известно, что чемодан принадлежал жители оккупированной Варшавы, которую звали Катажина Боярская. Во время восстания в августе 1944 г. она использовала этот багаж для хранения своих личных вещей, включая ценные письма, датированные 1943 и 1944 годами.

Музей призвал граждан внимательнее относиться к старым вещам перед тем, как избавляться от них. Отмечено, что некоторые предметы, которые кажутся неважными, могут представлять большую ценность для музейных коллекций.

Напомним, вблизи Сиракуз обнаружили два каменных якоря греческого архаического периода.

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