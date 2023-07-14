На острові Пасхи знайшли дощечку, вкриту невидимим текстом

Група міжнародних дослідників виявила загадкові непомітні символи на артефакті,який знайшли на острів Пасхи. Це відкриття стало можливим завдяки застосуванню комп'ютерного сканування.

Про це пише Nauka v Polshe.

Перше сканування було проведено над унікальною пам'ятною дошкою, яка була привезена з острову Пасхи і знаходиться в колекції Берлінського етнографічного музею.

Під час дослідження було створено тривимірну модель артефакту, який вже сам по собі був досить таємничим.

Довжина дошки становить приблизно 1 метр, вона виготовлена з дерева і має форму, схожу на австралійський бумеранг.

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Ніхто не здогадувався про наявність символів на поверхні артефакту до проведення комп'ютерного сканування та створення тривимірної моделі. Вони не були видимі неозброєним оком.

Наразі розшифрування цього тексту (якщо взагалі можна назвати його текстом) є неможливим.

Дослідники лише припускають, що артефакт може бути ронгоронго - загальна назва для дерев'яних дощечок з письменами корінних жителів острова Пасхи. До нашого часу збереглося лише 23 таких артефакти.

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Крім усіх труднощів, пов'язаних з розшифруванням, ускладнює завдання той факт, що поверхня цього артефакту сильно пошкоджена. Збереглося менше 10% всіх символів через його тривалий перебування в печері, де дощечка псувалась. Крім того, руйнуванню сприяли різні комахи та інші організми.

Враховуючи поганий стан артефакту, дослідники з великою обережністю провели його сканування, а потім створили тривимірну модель. Під час подальшого дослідження вони оперували виключно отриманою тривимірною моделлю.

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