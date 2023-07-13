В Англії знайшли дивну бронзову дитячу руку (фото)

У ході сезону розкопок у форті Віндоланда, однієї з найважливіших римських археологічних пам'яток Європи, було виявлено дивну знахідку. На глибині 1,5 метра під сучасним рівнем землі вчені виявили розкішний артефакт – бронзову руку, яка надзвичайно схожа на живу.

Ця маленька рука розміром з дитячу була виявлена ​​в північному Северанському рові, всього кілька метрів від храму, що прикріплений до північної стіни форту. Після ретельного огляду та консервації відкритий артефакт виявився багатофункціональним предметом, оскільки у нього колись було кріплення, яке зараз відсутнє.

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Археологи відзначили досить високу якість виготовлення руки, зокрема увагу приділено стороні, спрямованій до долоні, що свідчить про те, що вона використовувалася для профілювання предмета, який колись утримувала. Основа руки має гніздо, яке раніше було прикріплене до стовпа, що підкреслює його цільове призначення.

Знахідка руки надзвичайно важлива, оскільки це єдиний відомий приклад такого артефакту знайдений поблизу храмів, присвячених культу Юпітера Доліхена. Бог Юпітер Доліхен, зображений з громовицею в піднятій руці, символізував руйнівну силу, тоді як відкрита вотивна рука мала означати захист та добробут, які бог міг приносити.

Знахідка цієї руки дає додаткові докази на підтримку існування культу Юпітера Доліхена у форті Віндоланд. Раніше, у 2009 році, у цьому самому форті було виявлено храм, присвячений цьому богу, що підтверджує важливість релігійних практик у житті римських гарнізонів.

Знайдена ​​рука зараз виставлена ​​на загальний огляд разом з іншими вівтарями, присвяченими Юпітеру Доліхену, у музеї Віндоланда. Це додає нові відкриття до багатої колекції артефактів з римської епохи, що знайдені під час розкопок у цьому регіоні, зазначили у виданні "Vindolanda Charitable Trust".

Форт Віндоланд відомий своєю унікальною культурною спадщиною, яка відображає життя прикордонного гарнізону протягом 85-370 років н.е. З розкопками, що тривають зараз, вчені знаходять тисячі добре збережених артефактів, включаючи взуття, текстиль, дерев'яні предмети та таблички, що становлять найстарші збережені документи в Британії, датовані 1-2 століттями н.е.

Зазначається, що знахідка римської вотивної руки створює нові можливості для дослідження релігійних практик та культурного спадку римського форту Віндоланда.

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