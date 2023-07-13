В Англии нашли удивительную бронзовую детскую руку (фото)

В ходе сезона раскопок в форте Виндоланда, одной из важнейших римских археологических памятников Европы, была обнаружена удивительная находка. На глубине 1,5 метра под современным уровнем земли ученые обнаружили роскошный артефакт – бронзовую руку, очень похожую на живую.

Эта маленькая рука размером с детскую была обнаружена в северном Северанском рве, всего несколько метров от храма, прикрепленного к северной стене форта. После тщательного осмотра и консервации открытый артефакт оказался многофункциональным предметом, поскольку у него когда-то был крепеж, который сейчас отсутствует.

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Археологи отметили достаточно высокое качество изготовления руки, в частности внимание уделено стороне, направленной к ладони, что свидетельствует, что она использовалась для профилирования когда-то удерживавшего предмета. Основание руки имеет гнездо, которое раньше было прикреплено к столбу, подчеркивающему его целевое назначение.

Находка руки чрезвычайно важна, поскольку это единственный известный пример такого артефакта, найденный вблизи храмов, посвященных культу Юпитера Долихена. Бог Юпитер Долихен, изображенный с громовицей в приподнятой руке, символизировал разрушительную силу, в то время как открытая военная рука должна была означать защиту и благосостояние, которые бог мог приносить.

Находка этой руки дает дополнительные доказательства поддержки существования культа Юпитера Долихена в форте Виндоланд. Ранее, в 2009 году, в этом же форте был обнаружен храм, посвященный этому богу, подтверждающий важность религиозных практик в жизни римских гарнизонов.

Найденная рука сейчас выставлена ​​на всеобщее обозрение вместе с другими алтарями, посвященными Юпитеру Долихену, в музее Виндоланда. Это добавляет новые открытия в богатую коллекцию артефактов из римской эпохи, найденных во время раскопок в этом регионе, отметили в издании "Vindolanda Charitable Trust".

Форт Виндоланд известен своим уникальным культурным наследием, отражающим жизнь пограничного гарнизона в течение 85-370 годов н.э. С продолжающимися раскопками ученые находят тысячи хорошо сохранившихся артефактов, включая обувь, текстиль, деревянные предметы и таблички, составляющие старейшие сохранившиеся документы в Британии, датируемые 1-2 веками н.э.

Находка римской вотивной руки создает новые возможности для исследования религиозных практик и культурного наследия римского форта Виндоланда.

Напомним, на Сицилии нашли место крупнейшей морской битвы: яркое свидетельство кровавой войны между Римом и Карфагеном.

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