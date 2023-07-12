В Австрии нашли могильник раннего железного века, содержащий редкие артефакты (фото)

Археологи из Венского природоведческого музея (NHM) совершили невероятное открытие во время текущих раскопок в Гальштате, Австрия. В этом регионе, известном своим производством соли и гальштатской культурой железного века, ученые обнаружили могильник раннего железного возраста с кремацией, содержащим некоторые уникальные находки.

Одним из самых впечатляющих находок есть могила с кремацией, где сохранились хорошо сохранившиеся бронзовые погребальные дары. Однако большим сюрпризом для исследователей стала находка редких фрагментов текстиля. Во время экспертного поиска металлических артефактов археологи заметили очень хорошо сохранившиеся остатки ткани, что стало первым археологическим свидетельством использования текстильных мешочков для захоронения кремированных останков.

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Могильник раннего железного века в Гальштате уже был открыт в 1846 году, но новые раскопки совершаются археологами NHM в рамках текущей кампании раскопок. По мнению исследователей, открытием четко узнаваемой могильной ямы особенно важно, поскольку в прошлом эта территория была объектом исследований, однако вопрос о сооружении могильников имел детального изучения.

Среди других находок в могиле были ребристое наручное кольцо, спирали из тонкой проволоки, бронзовое лезвие со следами деревянной ручки и кусок железного свинца, идентифицируемый как крепеж к поясу. Все эти предметы были тщательно упакованы в могилу, и только при вскрытии они были рассмотрены и исследованы, что позволило найти следы текстиля на днище спиральных дисков.

Исследователи видят в обнаруженных артефактах свидетельство новой формы захоронения, где кремированные останки помещались в текстильный мешок, а спиральные диски использовались в качестве покрывающих материалов. Знаменитое использование текстиля в погребениях является важным дополнением к нашим знаниям о гальштатской культуре железного века.

Кроме того, во время раскопок археологи также обнаружили кости животных, вероятно служивших пищей для загробной жизни, а также поврежденные предметы, такие как бронзовое лезвие ножа и кусок листового железа, которые могут быть символическими пожертвованиями. Эти находки свидетельствуют о ритуальной значимости захоронения и специфических практиках, связанных со смертью.

Исследования могильника железных суток в Гальштате все еще продолжаются, и археологи надеются получить больше ответов о жизни и обрядах гальштатской культуры. Благодаря современным методам раскопок и документации эти открытия помогут расширить наше понимание прошлого и культурного наследия этого древнего народа.

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