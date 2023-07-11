В Китае нашли окаменелости доисторических змей в возрасте 6 тысяч лет (фото)

На юге Китая в бассейне реки Цзоцзян, Гуанси-Чжуанского автономного района, нашли змеиные кости, относящиеся к периоду неолита. Эти пресмыкающиеся обитали здесь около 6000 лет назад.

Как сообщает китайское издание "163", самый длинный единичный позвонок, обнаруженный на месте, представляет отдельную змею, относящуюся к виду Python bivittatus. Эта находка указывает на то, что общая протяженность тела змеи составляла 4,58 метра, превысив предыдущий рекорд Китая для этого вида в 3,56 метра.

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"Новое открытие также помогло пролить свет на историю охоты на змей в южном Китае, которую можно проследить примерно 6000 лет назад", – пишет издание.

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Археологи выяснили, что большинство раскопанных змеевых костей имели следы ожогов на поверхности, а кости млекопитающих, сложенные рядом, также имели признаки резки или ушибов.

Исследователь Ян Цинпин из Гуансийского института охраны культурных реликвий и археологии считает, что доисторические люди в этом районе жарили пищу для обработки мяса змей.

Эксперт по рептилиям, Лу Тин, подчеркнул, что Гуанси является одним из самых богатых регионов Китая по разнообразию змей. Ядовитую королевскую кобру, питона и elaphe moellendorffi можно встретить в этом регионе и сегодня.

Сообщается, что исследователи Китайской академии наук обнаружили, что большинство змей обитали в бассейне реки Цзоцзян в Гуансе, бывшем "раем для змей".

Напомним, хорошо сохранившиеся окаменелости нашли в Великобритании. В Уэльсе ученые Люси Муир и Джо Боттинг из Амгеддфа Кимру раскопали окаменелости морской фауны, жившей примерно 462 миллиона лет назад.

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