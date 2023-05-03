В Великобритании нашли окаменевшие глаза и мозг существ возрастом 462 миллиона лет

Очень хорошо сохранившиеся окаменелости нашли в Великобритании. В Уэльсе ученые Люси Муир и Джо Боттинг из Амгеддфа Кимру раскопали окаменелости морской фауны, жившей примерно 462 миллиона лет назад.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Ecology and Evolution, новые окаменелости Castle Bank представляют сообщество разнообразных и крошечных морских организмов с мягким телом – примерно 1-5 мм в длину.

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Исследователи говорят, что у большинства этих существ хорошо сохранены мягкие ткани, такие как пищеварительная система и нервные ткани, хорошо сохранились глаза, зрительные нервы и мозг.

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Отмечается, что ученые обнаружили окаменелости более 170 видов существ, среди которых черви, морские звезды, губки, ракообразные, вымершие членистоногие и примитивные виды подковоносов.

Эти отложения окаменелостей похожи на те, что найдены в сланцах Берджесс в Канаде, и содержат исключительно сохранившиеся мягкие части тела, которые могут раскрыть больше ключевых деталей об эволюции жизни на Земле.

"Каждый раз, когда мы возвращаемся назад, мы находим что-то новое, и иногда это действительно чрезвычайное", — заметил независимый исследователь и почетный научный сотрудник Amgueddfa Cymru Джозеф Боттинг.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Международного университета Флориды выяснили, почему бабочки и летучие насекомые двигаются к искусственным источникам света.

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