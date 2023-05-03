Археологи обнаружили тысячи необычных артефактов во время раскопок 6000-летнего поселения на Корсике (фото)

6000-летнее поселение нашли на острове Корсика во Франции. Это произошло при раскопках склонов Пунта-Кампана.

Как сообщил Национальный институт превентивных археологических исследований (INRAP), у Сотти (французский муниципалитет на острове Корсика) есть два разных поселения. Первое поселение сохранилось частично, а второе оказалось хорошо сохранено.

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В рамках этих раскопок археологи обнаружили поселение недавнего неолита, а затем и поселение позднего неолита. Первое поселение датируется началом четвертого тысячелетия до нашей эры, оно содержало каменную постройку с остатками мастерской, в которой перерабатывали обсидиан.

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В мастерской были обнаружены доказательства того, что древние люди использовали различные методы для изготовления инструментов из обсидиана.

Во время раскопок в поселении, которое датируется 3-м тысячелетием до нашей эры, была найдена давняя террасная система с укрепленной гранитными блоками стеной. На первой террасе находится каменная арка из гранитных блоков.

"Методы строительства, использованные в арке, указывают на то, что ее использовали как определенную крышу, но эксперты не знают ее точной функции. Археологи также обнаружили лестницу и коридор внутри террасного здания, которые, кажется, служили путем верхнего уровня системы", – пишет издание.

До сих пор неизвестно, для чего эти постройки использовались, но археологи считают, что они могли использоваться для хранения пищи, металлургии или другой ремесленной деятельности.

Найдены также тысячи необычных медных и других металлических артефактов. На некоторых из них сохранились следы плавления. По данным INRAP, также были обнаружены зубы крупного рогатого скота и необычные черепные скелетные остатки, которые, кажется, были сожжены.

Археологи также обнаружили керамику, кремень, обсидиан, кварц, наконечники стрел, топоры, колеса и инструменты. Дальнейшие исследования находок продолжаются.

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