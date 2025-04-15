В Украине ощутимо подешевели яйца: сколько теперь стоит десяток

Стоимость нефасованных куриных яиц категории С1 в Украине существенно снизилась. Согласно информации Министерства аграрной политики, сейчас средняя цена за десяток составляет 57,68 гривны, что на 3,17 грн или 5,2% меньше, чем было две недели назад.

Такую информацию предоставили непосредственно в министерстве. Там подчеркнули, что удешевление началось после продолжительного периода роста цен. Об этом пишет OBOZ.UA.

"После периода роста в феврале-марте за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% - с 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованных куриных яиц категории С1. ... Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос", – отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули: по словам главы ведомства Николая Сольского, на украинском рынке нет дефицита яиц. Как отмечается, в марте 2025 года было произведено 962 миллиона яиц, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущими месяцами - 784 миллиона в январе и 787 миллионов в феврале.

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Актуальные цены на яйца в украинских супермаркетах.

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 14 апреля крупные торговые сети реализуют нефасованные куриные яйца по средней цене 5,25 грн за штуку (то есть 52,5 грн за десяток). Это:

на 1 гривну за штуку (10 грн. за десяток) меньше, чем в начале месяца;

по 0,59 грн/шт. (5,9 грн/десяток) дешевле, чем в середине марта;

но все же на 0,36 грн/шт. (3,6 грн/десяток) дороже, чем в конце февраля.

В отдельных торговых сетях цена на такие яйца колебалась в пределах 4,79-6,20 грн за единицу (то есть от 47,90 до 62 грн за десяток). В частности:

Auchan – 5,2 грн/шт. (52 грн/десяток);

Novus – 4,79 грн/шт. (47,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 4,79 грн/шт. (47,9 грн/десяток, акционная цена).

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