В Україні істотно змінилась вартість популярного овочу: скільки тепер коштує

В Україні білокачанна капуста подорожчала в шість разів порівняно з минулим роком. Попит на овоч залишається стабільно високим, а через скорочення запасів фермери очікують подальше зростання цін. Наразі кілограм капусти коштує від 45 до 60 гривень.

Аналітики EastFruit інформують, що українські аграрії почали активно піднімати ціни на білокачанну капусту, яка залишилася на зберіганні з торішнього врожаю. Експерти повідомляють, що з початку цього тижня ціна на білокачанну капусту зросла приблизно на 10%.

Основним фактором є сезонне зниження обсягів продукції при стабільному попиті. Експерти зазначають, що запаси капусти врожаю 2024 року швидко вичерпуються. Аграрії, які ще мають достатні партії для оптового продажу, не квапляться зі збутом і поступово піднімають ціни, користуючись ринковою ситуацією.

Станом на сьогодні білокачанну капусту на оптових ринках реалізують по 38–45 гривень за кілограм. Для порівняння: наприкінці минулого тижня ціни були на 10% нижчими, а в аналогічний період минулого року – в шість разів менші.

Незважаючи на здорожчання, попит на капусту залишається стабільно високим. Це пов’язано з її універсальністю – овоч користується популярністю як у приватних споживачів, так і серед підприємств переробної промисловості. Водночас фермери зазначають, що з кожним тижнем все важче реалізовувати продукцію належної якості, оскільки довготривале зберігання без втрат є складним. Саме тому виробники поступово підвищують ціни, аби покрити витрати на зберігання й доставку.

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Представники ринку не виключають подальшого підвищення цін. Серед основних чинників – обмежені запаси капусти у виробників, значні витрати на її зберігання, а також нестача імпортної продукції для покриття внутрішнього дефіциту. За прогнозами експертів, якщо поточна тенденція скорочення пропозиції збережеться, вартість капусти незабаром може перевищити 50 гривень за кілограм.

Ціни на капусту в супермаркетах

За даними "Мінфіну", середня ціна на білокачанну капусту в супермаркетах України наразі складає 49,97 грн за кілограм. У той же час аналітики OBOZ.UA, провівши власне дослідження, з’ясували, що у провідних торговельних мережах країни вартість цього овочу коливається від 45 до 60 гривень за кілограм.

"Сільпо" – 67,20 грн/кг;

– 67,20 грн/кг; "АТБ" – 46,89 грн/кг;

– 46,89 грн/кг; Varus – 50,90 грн/кг.

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