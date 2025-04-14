Российские дроны атаковали Харьков и Одессу: загорелись масштабные пожары (фото)

После полуночи 14 апреля городской голова Одессы Геннадий Труханов обнародовал фотографии последствий вражеской атаки и рассказал подробности обстрела города, произошедшего вечером 13 апреля. По словам мэра, в результате удара дронов-камикадзе было повреждено одно из медицинских учреждений города — пострадала операционная, разрушена часть перекрытия и выбиты стекла. К счастью, среди пациентов нет пострадавших.

Кроме этого, атака задела жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автомобили, станцию техобслуживания, а также одну из магистральных дорог. Об этом сообщается в соцсети Труханова.

"На месте работают экстренные службы и городской оперативный штаб. Как только будет разрешено, коммунальщики начнут устранение последствий удара и восстановления дороги".

По состоянию на утро известно о пяти раненых, которым оказывают медицинскую помощь.

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Также утром 14 апреля Харьков потряс мощный взрыв — российский ударный дрон попал в гражданское предприятие в Салтовском районе города. В результате атаки возник масштабный пожар. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, огонь вспыхнул на территории предприятия, хранившего продукты питания. По его словам, взрывная волна повредила и несколько частных домов, расположенных неподалеку от эпицентра взрыва.

Пожар охватил свыше тысячи квадратных метров, впоследствии спасатели уточнили — площадь возгорания достигла 1600 квадратных метров. По состоянию на десять утра пожар удалось локализовать, работы по ликвидации огня и разборке завалов продолжаются.

К тушению привлечены 70 спасателей, 16 единиц техники, пиротехническое подразделение, пожарный поезд и коммунальные службы города. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков и Киевщину.

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