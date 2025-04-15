Дроны атаковали Курскую область РФ: загорелись масштабные пожары (фото)

В ночь на понедельник в российском Курске раздались громкие взрывы, после чего вспыхнул пожар в одном из жилых многоэтажных домов. Министерство обороны России сообщило о массированной атаке беспилотников, которая, по их словам, была направлена на Курскую область.

По информации Telegram-канала Astra, около 2:30 жители города слышали многочисленные взрывы. В сети также начали появляться видео и фотографии, на которых виден сильный пожар в многоквартирном доме — вероятно, после попадания одной из дронов.

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Официальные российские источники не предоставляют подробной информации о других последствиях, однако местные власти заявили об одном погибшем и девяти пострадавших.

Позже российское Минобороны утверждало, что над Курской областью были сбиты 109 украинских беспилотников. Также, по их данным, несколько дронов уничтожили над другими регионами — по одному в Московской, Брянской и Орловской областях, и еще три над Воронежской.

Украина неоднократно отмечала, что целями ударов на территории России являются исключительно военные объекты, склады горючего и предприятия, обеспечивающие армию РФ. При этом специалисты не исключают, что дроны могут изменять маршрут из-за влияния систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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