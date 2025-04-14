Не прячьте теплую одежду: где в Украине снова ударят заморозки

Метеорологи предупреждают о потенциально опасных погодных условиях. В ночь на 14 апреля в Украине снова ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ночью 14 апреля, за исключением большинства западных регионов, по стране прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5°C. Это соответствует I уровню опасности – желтому.

Синоптики предостерегают: такие температурные колебания могут повлиять на раннецветущие фруктовые деревья.

Хоть заморозки и вернутся, они надолго не задержатся. Уже в ночь на 15 апреля по всей Украине станет теплее: ночная температура достигнет +9°C, а днем воздух прогреется до +20°C.

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Прогноз погоды на 14-16 апреля.

По информации Укргидрометцентра, в большинстве регионов страны с 14 по 16 апреля осадков не ожидается. Небольшие дожди возможны только 14 апреля утром и днем на Волыни, Львовской области и Закарпатье, а также 15-16 апреля - во многих западных регионах.

Преобладает южный и юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью будет от +1 до +9 градусов. Заморозки на почве 0...–5°C возможны 14 апреля почти по всей Украине, за исключением большинства западных областей, а также 15 апреля на Юге и Юго-Востоке.

Днем ожидается от +13 до +20°C, а 16 апреля в западных регионах возможно потепление до +23°C. В Карпатах и на морском побережье пока сохраняется прохлада – около +8…+13°C.

Напомним, синоптик рассказала, чем удивит погода и какой будет Пасха.

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