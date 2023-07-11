У Китаї знайшли скам'янілості доісторичних змій віком 6 тисяч років (фото)

На півдні Китаю в басейні річки Цзоцзян, Гуансі-Чжуанського автономного району, знайшли зміїні кістки, які належать до періоду неоліту. Ці плазуни мешкали тут близько 6000 років тому.

Як повідомляє китайське видання "163", найдовший одиничний хребець, виявлений на місці, представляє окрему змію, що належить до виду Python bivittatus. Ця знахідка вказує на те, що загальна довжина тіла змії становила 4,58 метра, перевищивши попередній рекорд Китаю для цього виду в 3,56 метра.

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"Нове відкриття також допомогло пролити світло на історію полювання на змій у південному Китаї, яку можна простежити приблизно 6000 років тому", – пише видання.

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Археологи з'ясували, що більшість розкопаних змійових кісток мали сліди опіків на поверхні, а кістки ссавців, складені поряд, також мали ознаки різання або ударів.

Дослідник Ян Цінпін з Гуансійського інституту охорони культурних реліквій та археології вважає, що доісторичні люди в цьому районі смажили їжу для обробки м’яса змій.

Експерт з рептилій, Лу Тін, наголосив, що Гуансі є одним з найбагатших регіонів Китаю щодо різноманіття змій. Отруйну королівську кобру, пітона та elaphe moellendorffi можна зустріти в цьому регіоні й сьогодні.

Повідомляється, що дослідники Китайської академії наук виявили, що більшість змій мешкали в басейні річки Цзоцзян в Гуансі, що був "раєм для змій".

Нагадаємо, добре збережені скам’янілості знайшли у Великій Британії. В Уельсі вчені Люсі Муір і Джо Боттінг з Амгеддфа Кімру розкопали скам’янілості морської фауни, яка жила приблизно 462 мільйони років тому.

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