У Китаї митники затримали жінку, що перевозила на своєму тілі 5 живих змій (фото та відео)

У Китаї митники затримали жінку, що перевозила живих змій. Вона їх замотала у капронові панчохи та поклала біля грудей.

Як повідомляє Shanghai Daily, жінку зупинили митники Шеньчженя в південнокитайській провінції Гуандун під час перетину кордону в порту Футянь у Шеньчжені. Вона намагалася приховати на своєму тілі п'ять живих кукурудзяних змій.

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Митники кажуть, що їхню увагу привернули "форми" жінки-мандрівниці. Тож її попросили пройти повний огляд тіла.

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Офіцери вилучили п'ять живих змій, загорнутих у панчохи, яких туристка тримала біля грудей. Кукурудзяних вужів було передано до відповідних відомств.

Проти туристки відкрили кримінальну справу. Її долю вирішить суд.

Раніше ми повідомляли про поради експертів, як поводити себе при зустрічі зі зміями.

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