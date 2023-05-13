На відкритті Євробачення 2023 Kalush Orchestra представили неймовірний виступ разом з Кейт Мідлтон

Kalush Orchestra запалили на відкритті гранд-фіналу Євробачення-2023. Конкурс від імені України проходить в британському Ліверпулі.

Українці представили спочатку відеоролик пісні Stefania, який зняли в київському метро та Британії. У ньому помітили оркестр, балерин та принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

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Відео дня

Крім цього, з артистами заспівали учасники минулорічного "Євробачення-2022", зокрема британець Сем Райдер.

Після відео роботи з'явилися Kalush Orchestra на сцені Євробачення та потужно відкрили грандіозний фінал виступом "Голоси нового покоління".

Весь зал гучними оваціями підтримував артистів та шалено зрадів, побачивши минулорічних переможців. Після цього гурт виконав ще одну свою пісню.

Також у фіналі "Євробачення-2023" у Ліверпулі виступлять інші українські виконавці — Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

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Нагадаємо, букмекери вже обрали трійку фаворитів Євробачення - 2023. Серед них - Україна.

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