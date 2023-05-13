На открытии Евровидения 2023 года Kalush Orchestra представили невероятное выступление вместе с Кейт Мидлтон

Kalush Orchestra зажгли на открытии гранд-финала Евровидения-2023. Конкурс от имени Украины проходит в британском Ливерпуле.

Украинцы представили сначала видеоролик песни Stefania, снятый в киевском метро и Британии. В нем заметили оркестр, балерин и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон.

Читайте также: В Ливерпуле стартует гранд-финал Евровидения-2023: Онлайн

Видео дня

Кроме этого, с артистами спели участники прошлогоднего "Евровидения-2022", в том числе британец Сэм Райдер.

После видео работы появились Kalush Orchestra на сцене Евровидения и открыли грандиозный финал выступлением "Голоса нового поколения".

Весь зал громкими овациями поддерживал артистов и безумно обрадовался, увидев прошлогодних победителей. После этого группа исполнила еще одну песню.

Также в финале "Евровидения-2023" в Ливерпуле выступят другие украинские исполнители - Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

Читайте также: Евровидение 2023: Когда будет выступать Украина и под каким номером

Напомним, букмекеры уже выбрали тройку фаворитов Евровидения – 2023. Среди них – Украина.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !