На открытии Евровидения 2023 года Kalush Orchestra представили невероятное выступление вместе с Кейт Мидлтон
Kalush Orchestra зажгли на открытии гранд-финала Евровидения-2023. Конкурс от имени Украины проходит в британском Ливерпуле.
Украинцы представили сначала видеоролик песни Stefania, снятый в киевском метро и Британии. В нем заметили оркестр, балерин и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон.
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Кроме этого, с артистами спели участники прошлогоднего "Евровидения-2022", в том числе британец Сэм Райдер.
После видео работы появились Kalush Orchestra на сцене Евровидения и открыли грандиозный финал выступлением "Голоса нового поколения".
Весь зал громкими овациями поддерживал артистов и безумно обрадовался, увидев прошлогодних победителей. После этого группа исполнила еще одну песню.
Также в финале "Евровидения-2023" в Ливерпуле выступят другие украинские исполнители - Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.
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Напомним, букмекеры уже выбрали тройку фаворитов Евровидения – 2023. Среди них – Украина.
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