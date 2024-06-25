На Покровському напрямку знищено РСЗВ 'Град': екіпаж теж не вижив (відео)

Українські військові завдали нищівного удару по російській реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град" на Покровському напрямку.

Оператор ворожої установки встиг зробити лише декілька пострілів, очікуючи підтвердження від корегувальника для нанесення повного залпу (40 снарядів), повідомила група ударних БПЛА Muramasa.

Зловити та знищити розрахунок "Граду" надзвичайно складно через їхню мобільність та постійну зміну вогневих позицій. Проте, завдяки вмілому використанню безпілотника, українським захисникам вдалося знешкодити ворожу установку, детонувавши весь боєкомплект.

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Вибух був настільки потужним, що від "Граду" не залишилося й сліду, а вогонь було видно за декілька десятків кілометрів.

"Тільки здогадуватися можна, скільки життів врятував цей один дрон", - йдеться у повідомленні українських військових.

Цей успішний удар вкотре демонструє ефективність використання безпілотників у боротьбі з російськими окупантами.

"На відео видно, що після вибуху від граду нічого не залишилося, його розірвало та розщепило на молекули. Ми тільки можемо гадати скільки зберегли життів завдяки одному дрону", – додали наші захисники.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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