На Покровском направлении уничтожен РСЗО 'Град': экипаж тоже не выжил (видео)

Украинские военные нанесли сокрушительный удар по российской реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" на Покровском направлении.

Оператор вражеской установки успел произвести лишь несколько выстрелов, ожидая подтверждения от корректировщика для нанесения полного залпа (40 снарядов), сообщила группа ударных БПЛА Muramasa.

Поймать и уничтожить расчет "Граду" очень сложно из-за их мобильности и постоянной смены огневых позиций. Однако благодаря умелому использованию беспилотника украинским защитникам удалось обезвредить вражескую установку, детонировав весь боекомплект.

Читайте также: Оккупанты потеряли три единицы техники на минном поле: взрывное видео

Взрыв был настолько мощным, что от "Града" не осталось и следа, а огонь был виден в нескольких десятках километров.

"Только догадываться можно, сколько жизней спас этот один дрон", — говорится в сообщении украинских военных.

Этот успешный удар демонстрирует эффективность использования беспилотников в борьбе с российскими оккупантами.

"На видео видно, что после взрыва от града ничего не осталось, его разорвало и расщепило на молекулы. Мы только можем думать, сколько сохранили жизней благодаря одному дрону", — добавили наши защитники.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!