"На півгодини пізніше не могли підірвати?": Дві туристки з Краснодару поскаржились, що не змогли доїхати в Крим через вибухи (відео)

У соціальних мережах виник скандал через поширення відеозапису двох осіб, які майже стали свідками вибуху на Кримському мості 17 липня.

Молоді дівчата, знявши відео, жартівливо звернулися до організаторів теракту і поскаржилися, що вибух стався "рано".

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Одна з подруг, звертаючись до камери, сказала: "Міст підірвали просто перед нами".

Інша подруга підкреслила: "Чи не могли вибухнути на годину пізніше?"

На іншому відео, знятому дзеркально, одна з дівчат сказала: "Чи не могли вибухнути на півгодини пізніше?".

Відео дня

Через вибух на мосту туристки, які планували відпочивати на морі, залишилися на березі Тамані.

Пізніше одна з них записала вибачення у соцмережах. Кажуть, сміятися не хотіли, не знали про наслідки, і взагалі негарно вийшло.

"Ми офігелі, і це страшна ситуація. Ми дуже сильно, як би там переживаємо і вибачаємося", – каже дівчина.

Особи дівчат вже були встановлені в Інтернеті, а сторінки в соціальних мережах заповнили гнівні коментарі від користувачів, і тому вони поспішили приховати свої акаунти.

За даними Mash, одна з дівчат є мешканкою Краснодара та "працює ворожкою". Друга дівчина є мешканкою Таганрога та "безробітною". У той же час, представники Mash зазначають, що поліція Краснодара повідомила їм, що дії дівчат не мають нічого протизаконного.

Нагадаємо, вперше Кримський міст було атаковано у жовтні 2022 року. Тоді на залізничній гілці мосту виникла сильна пожежа.

Повторна атака на міст сталася 17 липня. Ушкоджене дорожнє полотно. ЗМІ припускають, що за атакою стоять Військово-Морські Сили ЗСУ та СБУ.

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