На росії чоловік влаштував стрілянину з дробовика та втік: оголошено розшук (відео)

У російській Махачкалі невідомий відкрив стрілянину з дробовика у центрі міста. За попередніми даними, він цілився у людей, але постріли здійснював у повітря.

Наразі чоловіка розшукують, оголошено план "Перехоплення". Про це повідомляє Telegram-канал МВС Дагестану.

"Сьогодні, приблизно о 15:10, до чергової частини поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що в Махачкалі по проспекту Расула Гамзатова 18 невідомий чоловік, який озброєний дробовиком, прогулюючись, спрямовував зброю на перехожих, але постріли робив у повітря", – йдеться у повідомленні.

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Згодом стало відомо про двох постраждалих. Зазначається, що між двома чоловіками стався конфлікт, внаслідок чого один з них й дістав зброю.

"Один постраждалий – 35-річний чоловік із пораненням грудної клітки, лівого стегна та правої гомілки, направлений до центральної лікарні. Другого потерпілого, вік якого уточнюється, з переломом щелепи також госпіталізовано", – додали на каналі.

Особу стрільця встановлено, вживаються заходи для його затримання. Ім'я та світлину чоловіка не публікують.

Нагадаємо, раніше у Новошахтинську Ростовської області чоловік у камуфляжі обстріляв працівників поліції та втік.

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