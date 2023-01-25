На россии мужчина устроил стрельбу из дробовика и скрылся: объявлен розыск (видео)

В российской Махачкале неизвестный открыл стрельбу из дробовика в центре города. По предварительным данным, он целился в людей, но выстрелы производил в воздух.

Мужчина разыскивается, объявлен план "Перехват". Об этом сообщает Telegram-канал МВД Дагестана.

"Сегодня, примерно в 15:10, в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в Махачкале по проспекту Расула Гамзатова 18 неизвестный человек, вооруженный дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух" говорится в сообщении.

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Впоследствии стало известно о двух пострадавших. Отмечается, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них и получил оружие.

"Один пострадавший – 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу. Второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован", – добавили на канале.

Личность стрелка установлена, принимаются меры по его задержанию. Имя и фотографию мужчины не публикуют.

Напомним, ранее в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял сотрудников полиции и скрылся.

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