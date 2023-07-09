На росії відбувся черговий чемпіонат з метання коров'ячих екскрементів 'Веселий коров'як' (фото та відео)

У Пермському краї на росії увосьме відбувся фестиваль метання коров'ячого посліду. Цей захід для росіян вже став традиційним.

Організатори заходу влаштували для глядачів костюмовані танці, змаганнями у їзді на самокатах.

Відео дня

Як повідомляють росЗМІ, учасники кидали коров'ячі "коржі" голими руками, фотографувалися з ними. Переможець жбурнув екскременти на 57 метрів.

Учасники змагань зазвичай видають коров'ячі екскременти на відстань. Переможцем виявляється той, хто закине сушене лайно якнайдалі.

"Снаряди" селяни збирають навесні, після чого їх висушують та зберігають до початку турніру.

Учасники кажуть, що такі "снаряди" практично не мають запаху та не залишають слідів на одязі.

"Та ти його спробуй вкуси – нічого з тобою не станеться. Він як цемент міцний, навіть не смердить. Усім весело, і ніякий боулінг не потрібен", — поділився враженнями один з учасників змагань.

Нагадаємо, в Ізраїлі корова увійшла до господарського магазину та влаштувала гармидер. Тварина завдала збитків на 800 доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!