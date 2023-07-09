На россии состоялся очередной чемпионат по метанию коровьих экскрементов 'Веселый коровяк' (фото и видео)

В Пермском крае на россии в восьмой раз состоялся фестиваль метания коровьего помета. Эта мера для россиян уже стала традиционной.

Организаторы мероприятия устроили для зрителей костюмированные танцы, соревнованиями по езде на самокатах.

Видео дня

Как сообщают росСМИ, участники бросали коровьи "лепешки" голыми руками, фотографировались с ними. Победитель швырнул экскременты на 57 метров.

Участники соревнований обычно выдают коровьи экскременты на расстояние. Победителем оказывается тот, кто забросит сушеное дерьмо как можно дальше.

Снаряды крестьяне собирают весной, после чего их высушивают и хранят до начала турнира.

Участники говорят, что у таких "снарядов" практически нет запаха и не оставляют следов на одежде.

"Да ты его попробуй вкусы – ничего с тобой не произойдет. Он как цемент крепкий, даже не воняет. Всем весело, и никакой боулинг не нужен", — поделился впечатлениями один из участников соревнований.

Напомним, в Израиле корова вошла в хозяйственный магазин и устроила кутерьму. Животное нанесло ущерб на 800 долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!