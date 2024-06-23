На росії знищено склад 'шахедів' та ліквідовано інструкторів (супутникові знімки)

Військово-морські сили України (ВМС ЗСУ) підтвердили успішну операцію зі знищення складу безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї рф. Це стало можливим завдяки новим супутниковим знімкам, які вказують на успішне виконання завдання.

Операція, проведена ВМС ЗСУ спільно зі Службою безпеки України (СБУ), відбулася в ніч на 21 червня. Як повідомляється на офіційному Telegram-каналі ВМС ЗСУ, супутникові знімки свідчать про знищення складів і навчальних корпусів, де зберігалися та готувалися до використання дрони "Шахед-136/Герань-2".

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Крім того, були знищені пункти управління та зв'язку, розташовані в Краснодарському краї.

У ВМС ЗСУ зазначили, що під час атаки, окрім дронів, були ліквідовані кваліфіковані інструктори, які навчали персонал обслуговування запусків "Шахед-136/Герань-2", а також курсанти, що готувалися до ударів по території України за допомогою іранських безпілотників.

Перед цим Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішну атаку на місця зберігання та підготовки ударних дронів "Шахед-136/Герань-2" у Краснодарському краї. Результатом атаки стала серія вибухів і пожежа з подальшою детонацією, що підтверджує успішне виконання операції.

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