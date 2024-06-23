На россии уничтожен склад 'шахедов' и ликвидированы инструкторы (спутниковые снимки)

Военно-морские силы Украины (ВМС ВСУ) подтвердили успешную операцию по уничтожению состава беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае России. Это стало возможным благодаря новым спутниковым снимкам, указывающим на успешное выполнение задачи.

Операция, проведенная ВМС ВСУ совместно со Службой безопасности Украины (СБУ), прошла в ночь на 21 июня. Как сообщается на официальном Telegram-канале ВМС ВСУ, спутниковые снимки свидетельствуют об уничтожении складов и учебных корпусов, где хранились и готовились к использованию дроны "Шахед-136/Герань-2".

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Кроме того, были уничтожены пункты управления и связи, расположенные в Краснодарском крае.

В ВМС ВСУ отметили, что во время атаки, кроме дронов, были ликвидированы квалифицированные инструкторы, обучавшие персонал обслуживания запусков "Шахед-136/Герань-2", а также курсанты, которые готовились к ударам по территории Украины с помощью иранских беспилотников.

Перед этим Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешной атаке на места хранения и подготовки ударных дронов "Шахед-136/Герань-2" в Краснодарском крае. Результатом атаки стала серия взрывов и пожар с последующей детонацией, что подтверждает успешное исполнение операции.

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