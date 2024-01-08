На росії у Рязані згорів будинок Путіна (відео)

У ніч на 8 січня у російській Рязані згорів будинок Романа Путіна – племінника російського диктатора Володимира Путіна. Будинок був записаний на батька двоюрідного брата очільника Кремля.

Відео дня

Як повідомляє Телеграм-канал "Усы Куракиной", "вночі в Рязані у Романа Путіна спалили будинок, записаний на батька Ігоря Путіна - двоюрідного брата чинного президента Володимира Путіна".

Читайте також: Жодного слова про війну: донька путіна розповіла про свої мрії (відео)

Зазначається, що будинок, в якому живе родич президента Роман Путін зі своїм собакою, спалахнув від замикання проводки. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Згодом стало відомо, що пожежа почалася увечері 7 січня. У цей час вдома був старший син Романа Путіна, який не постраждав. Сам Роман Путін у цей час був у відрядженні.

Будинок Романа Путіна розташовується в районі стадіону "Локомотив" у Рязані.

Раніше стало відомо, що коханка путіна мало не померла під час пластичної операції.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!