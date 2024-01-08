На россии в Рязани сгорел дом Путина (видео)

В ночь на 8 января в российской Рязани сгорел дом Романа Путина – племянника российского диктатора Владимира Путина. Дом был записан на отца двоюродного брата главы Кремля.

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Как сообщает Телеграм-канал "Усы Куракиной", "ночью в Рязани у Романа Путина сожгли дом, записанный на отца Игоря Путина - двоюродного брата действующего президента Владимира Путина".

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Отмечается, что дом, где живет родственник президента Роман Путин со своей собакой, вспыхнул от замыкания проводки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Впоследствии стало известно, что пожар начался вечером 7 января. В это время дома был не пострадавший старший сын Романа Путина. Сам Роман Путин в это время был в командировке.

Дом Романа Путина находится в районе стадиона "Локомотив" в Рязани.

Ранее стало известно, что любовница путина чуть не умерла во время пластической операции.

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