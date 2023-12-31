Ни слова о войне: дочь путина рассказала о своих мечтах (видео)

Старшая дочь российского диктатора Владимира Путина Мария Воронцова перед Новым годом дала интервью ведущему подкасту "О Науке" и рассказала о том, какие мечты имела в детстве.

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Дочь российского президента представили, как заместитель декана по науке Факультета фундаментальной медицины московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

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В аннотации к видео отмечается, что из интервью с Воронцовой можно узнать, "какие достижения генетики сравнимы с полетом на Марс, что на самом деле произошло, когда "расшифровали геном человека" и какой экономический эффект оказывают генетические исследования". В этом интервью дочь диктатора рассказала о своей мечте, никоим образом не вспоминая о российской войне, которую начал ее отец в Украине.

Предлагаем узнать, что сказала дочь Путина о своей мечте:

"Мне бы мечталось о том, чтобы люди имели возможность и следовали этой возможности познавать себя и приближаться к развитию себя как целостной зрелой личности, чтобы мы все с вами лучше понимали друг друга, лучше бы общались друг с другом. Мне кажется, очень много проблем из-за неправильной коммуникации, из-за многих недоразумений и неправильного понимания друг друга и из-за непонимания себя в первую очередь.

Мне кажется, такое стремление к самопознанию может дать серьезный толчок к пониманию друг друга и на уровне общества тоже".

Сколько детей у Путина и как их зовут

Добавим, что у Путина в браке с Людмилой Шкребневой родилось двое детей: Мария Владимировна Воронцова (1985) и Екатерина Владимировна Тихонова (1986).

В частности, Мария Воронцова за первые 30 лет жизни сменила семь фамилий.

Как выглядит старшая дочь Путина:

Ранее стало известно, что любовница путина чуть не умерла во время пластической операции.

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