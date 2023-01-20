Появилось видео, как бы выглядели российские города, если бы путин не тратил миллиарды долларов на войну в Украине

Украинский дизайнер Андрей Гупса в соцсетях показал видео, как бы могли выглядеть российские города, если бы власти рф не тратили деньги на войну, а вкладывали их в инфраструктуру. Он предложил свои варианты "улучшения" русских городов и назвал их "раша лоджик".

Дизайнер собрал фотографии наиболее известных заброшенных городов россии и положил на них "улучшенные" их варианты. россиянам, наверное, понравилось бы, чтобы их населенные пункты были именно такими.

"Одна ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл., ракета типа Х-101 стоит 13 млн долл., а ракета Х-555 – 7,5 млн долл. Например, 5 декабря 2022 года россия запустила по Украине ракет на 400 -500 млн долл. Представьте, сколько можно было сделать благоустройство в городах россии на деньги, потраченные за всю "спецоперацию". Нет, это было бы не несколько районов. Это бы ощутимо изменило города, и комфорт граждан", - прокомментировал Гупса свою работу.

Видео дня

Так, на кадрах можно увидеть, как мог бы выглядеть Челябинск, Воркута, Уфа, или какая-то российская "деревня".

По случаю напомним, как в российской Астрахани дети катались на катке из фекалий.

Читайте также историю одной из россиянок, живущих среди мусора и боящихся критиковать власть.

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