На Сіверському напрямку прикордонники ліквідували двох окупантів та поранили ще чотирьох (відео)

Українські прикордонники продовжують стримувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Сіверському напрямку.

Там бійці бригади "Помста" ліквідували двох окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Скидами з Мавіків та важкого бомбера "Вампір" прикордонники бригади "Помста" ліквідували 2 окупантів та 4 поранили", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили місце розташування окупантів. На наступних кадрах видно ліквідацію російських загарбників.

Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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