На Северском направлении пограничники ликвидировали двух оккупантов и ранили еще четырех (видео)

Украинские пограничники продолжают сдерживать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Северском направлении.

Там бойцы бригады "Помста" ликвидировали двух оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Сбросами из Мавиков и тяжелого бомбера "Вампир" пограничники бригады "Помста" ликвидировали 2 оккупантов и 4 ранили", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили местонахождение оккупантов. На следующих кадрах видна ликвидация российских захватчиков.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.

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