На Шрі-Ланці шамани скасовують чари та страйкують через зарплату

Шамани, відомі тим, що накладають прокляття на ворогів паломників, оголосили страйк у храмі Шрі-Ланки через суперечку про оплату праці. Храм Сінігама Девале – невелика святиня на острівці біля південного узбережжя Шрі-Ланки.

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Там ритуальна жертва приноситься Деволу, божеству, в чиї обов’язки входить заспокоєння вірних і завдавання великих страждань їхнім ворогам. Але 10 шаманів храму призупинили церемонію на знак протесту проти нових правил, введених адміністрацією храму, які різко зменшують їхні доходи, повідомляє The ​​Telegraph.

Шамани мають право лише на 30 відсотків грошових коштів, дорогоцінних каменів і коштовностей, піднесених Деволу, порівняно з повною часткою, яку вони отримували раніше.

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Головний шаман храму, сказав, що група звернулася до Девола з проханням втрутитися від їхнього імені, але через відсутність негайних результатів страйк був визнаний необхідним.

"Божественний вплив потребує трохи часу, щоб спрацювати. Але бог Девол вирішить проблему на нашу користь", – заявив шаман.

Тимчасовий адміністратор храму, сказав, що страйк був необґрунтованим, оскільки шамани все одно зароблятимуть приблизно 1240 фунтів стерлінгів на місяць, що в 10 разів перевищує середню зарплату нового працівника в державному секторі.

Нагадаємо, у річці Луангва в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом.

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