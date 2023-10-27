На Шри-Ланке шаманы отменяют волшебство и бастуют из-за зарплаты

Шаманы, известные тем, что накладывают проклятие на врагов паломников, объявили забастовку в храме Шри-Ланки из-за спора об оплате труда. Храм Синигама Девале – небольшая святыня на островке у южного побережья Шри-Ланки.

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Там ритуальная жертва приносится Деволу, божеству, в чьи обязанности входит умиротворение верных и причинение больших страданий их врагам. Но 10 шаманов храма приостановили церемонию в знак протеста против новых правил, введенных администрацией храма, резко уменьшающих их доходы, сообщает The Telegraph.

Шаманы имеют право только на 30 процентов денежных средств, драгоценных камней и драгоценностей, возвышенных Деволу, по сравнению с полной долей, которую они получали раньше.

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Главный шаман храма, сказал, что группа обратилась к Деволу с просьбой вмешаться от их имени, но из-за отсутствия немедленных результатов забастовка была признана необходимой.

"Божественное влияние требует немного времени, чтобы сработать. Но бог Девол решит проблему в нашу пользу", – заявил шаман.

Временный администратор храма сказал, что забастовка была необоснованной, поскольку шаманы все равно будут зарабатывать примерно 1240 фунтов стерлингов в месяц, что в 10 раз превышает среднюю зарплату нового работника в государственном секторе.

Напомним, в реке Луангва в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры боя между слоном и крокодилом.

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