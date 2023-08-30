Слон размахивал крокодилом, схватившим его за хвост: битва двух животных попала на видео
53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва в Южной Африке.
По словам Эммануэля Саути, он возвращался в лагерь из дома в выходные дни, когда увидел, что в воде что-то происходит. Когда он приблизился, то понял, что это слон и крокодил, сообщает LatestSightings.com.
Слон, весивший около 4 тонн, боролся с крокодилом, который был примерно вдвое меньше его. Крокодил уперся зубами в хвост слона, но тот не дал ему причинить вреда.
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Слон крутил крокодила вокруг себя, пока тот не отпустил хвост.
"В конце концов, слону удалось встряхнуть крокодила и пересечь реку", — сказал Саути.
"Это был один из самых волнующих моментов в моей карьере сафари-гида", – поделился впечатлениями мужчина.
Крокодилы обычно питаются более мелкими животными, такими как антилопы и рыба. Нападение на слона – это очень редкое явление, которое может быть связано с сильным голодом или отчаянием.
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